Джастин Грэй вернулся в «Цмокі»

Американский баскетболист Джастин Грэй вернулся в Беларусь. В начале января спортсмен на протяжении недели набирал форму с резервной командой «Цмокі».

Ожидается, что уже в следующую среду Грэй дебютирует в сезоне в гостевом матче Кубка ФИБА против «Баккен Беарз», сообщили в пресс-службе клуба.

По словам наставника «драконов» Александра Крутикова, «учитывая его лидерские и бойцовские качества, надеюсь, что он сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона и проявить себя с наилучшей стороны».

Грэй пришел в «Цмокі» в сезоне 2014/15 и выступал за нашу команду до весны-2017, проведя за нее 99 матчей.