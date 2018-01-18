Компании Google, Amazon и Netflix встали на налоговый учет в Беларуси для оплаты НДС на электронные услуги (так называемый налог на Google).

Изменения в Налоговый кодекс Беларуси, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг, вступили в силу с 1 января 2018 года.

Принимать заявления о постановке на учет в налоговом органе от зарубежных компаний-поставщиков электронных услуг начали после 1 января. Сейчас в списке уже шесть организаций, среди которых Google, Amazon, Netflix, Linkedin. В этот перечень вскоре планирует войти Uber и другие компании.

«Мы видим, что серьезные компании отнеслись к нововведениям ответственно. Хоть у них еще есть время стать на учет до конца квартала, они делают это уже сейчас, заблаговременно», — сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Предельным сроком уплаты НДС для зарубежных компаний определено 22 апреля. При взимании налога будет применяться стандартная ставка в 20%.

Министерство по налогам и сборам рассчитывает в этом году получить от «налога на Google» около 4 млн долларов, отмечает БЕЛТА.