От ЛДП зарегистрировано 45 кандидатов в депутаты Мингорсовета

Кандидатами в депутаты Минского городского совета от Либерально-демократической партии пока зарегистрированы 45 человек, восьмерым в регистрации отказано, сообщил БелаПАН первый заместитель председателя ЛДП Олег Гайдукевич.

«Основная причина отказа — декларация о доходах. Почему? Потому что политическая партия готовит стандартный пакет документов на каждого кандидата. Тут ошибок быть не может. Тем более, мы неоднократно участвовали во всех избирательных кампаниях. Но мы по всем кандидатам будем обжаловать решения об отказах их в регистрации», — сказал Гайдукевич.

По его словам, нет умысла на сокрытие каких-то доходов. «Мы видим, что в отличие от кандидатов от других политических партий, которые по 4-5 лет вообще нигде не работают, не имеют доходов и занимаются якобы политической деятельностью (я таких профессий, как политик и общественный активист, не знаю), наши кандидаты — состоявшиеся люди в своих профессиях», — отметил политик.

И основные ошибки произошли у предпринимателей, имеющих несколько компаний, большие или средние доходы, сказал Гайдукевич. То есть идут доходы из нескольких источников. «Где-то какие-то вещи были упущены», — предположил он.

Гайдукевич полагает, что от ЛДП в Мингорсовет будет зарегистрировано около 50 кандидатов.

«Ни одна политическая партия в Минске столько кандидатов не выдвинула. Некоторые партии умудрились по одному-два человека выдвинуть, по четыре человека. Это говорит о том, что практически политической структуры нет. Она не занимается работой», — констатировал политик.

В том числе кандидатом в депутаты Мингорсовета зарегистрирован бывший вратарь национальной сборной Беларуси по хоккею 37-летний Виталий Коваль. Он баллотируется по Веснянскому избирательному округу № 39. В ЛДП вступил в декабре 2017 года и был назначен советником председателя партии по физической культуре и спорту.

Все кандидаты от партии на местных выборах будут представлены на конгрессе 27 января в Минске.