Видеофакт. В Казахстане 52 пассажира сгорели заживо из-за заблокированной двери автобуса

Пассажирский автобус загорелся в Актюбинской области Казахстана. В результате погибли 52 человека, еще пятеро сумели выбраться и спастись, сообщает rosbalt.ru.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям республики, трагедия произошла утром 18 января в Иргизском районе. На 1068 км автодороги Самара — Шымкент в автобусе «Икарус» во время движения начался пожар.

Пассажиры не смогли выбраться из салона, поскольку боковая дверь транспортного средства была заблокирована, заявил представитель пресс-службы департамента внутренних дел региона Виталий Синев. «Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной», — рассказал чиновник.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области сообщили, что предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. Поскольку в автобусе могло быть много топлива, чтобы не останавливаться на заправках, машина сразу вспыхнула.

В салоне находились 55 пассажиров и двое водителей. По предварительным данным, все погибшие — граждане Узбекистана.

Фото: КЧС Казахстана