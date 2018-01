Буря в Европе: в Нидерландах ветер срывает крыши и опрокидывает грузовики, в ФРГ остались без света 100 тысяч человек

Европу накрыла сильная буря. В Нидерландах и Германии сильный ветер привел к хаосу на дорогах.

Как сообщает unian.net со ссылкой на ВВС, три человека были убиты из-за падения деревьев или обломков в Нидерландах. Порывы ветра достигают 140 км в час. Также один человек погиб в Германии.

В западных районах Германии, где буря называется «Фридерике», национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил железнодорожные перевозки, отменены также десятки рейсов.

По данным газеты Rheinische Post, уже известно об одном погибшем — в городе Эммерих-ам-Райн упавшее дерево насмерть придавило 59-летнего мужчину. Кроме того, сообщается о трех пострадавших в других городах.

Падающие деревья стали причиной массового отключения электричества, оставив без света около 100 тыс. человек.

Была нарушена работа аэропорта в Дюссельдорфе, который утром в четверг отменил 18 рейсов. Аэропорт Кельн-Бонн временно приостановил авиасообщение, сейчас рейсы осуществляются в ограниченном режиме.

Национальный транспортный веб-сайт VID сообщил о 17 грузовиках, опрокинутых сильными ветрами. Шторм также нанес большой урон железнодорожной сети и станциям.