Буря в Европе: в Нидерландах ветер срывает крыши и опрокидывает грузовики, в ФРГ остались без света 100 тысяч человек
Европу накрыла сильная буря. В Нидерландах и Германии сильный ветер привел к хаосу на дорогах.
Видео:YouTubehwow
Как сообщает unian.net со ссылкой на ВВС, три человека были убиты из-за падения деревьев или обломков в Нидерландах. Порывы ветра достигают 140 км в час. Также один человек погиб в Германии.
В западных районах Германии, где буря называется «Фридерике», национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил железнодорожные перевозки, отменены также десятки рейсов.
По данным газеты Rheinische Post, уже известно об одном погибшем — в городе Эммерих-ам-Райн упавшее дерево насмерть придавило 59-летнего мужчину. Кроме того, сообщается о трех пострадавших в других городах.
Падающие деревья стали причиной массового отключения электричества, оставив без света около 100 тыс. человек.
Была нарушена работа аэропорта в Дюссельдорфе, который утром в четверг отменил 18 рейсов. Аэропорт Кельн-Бонн временно приостановил авиасообщение, сейчас рейсы осуществляются в ограниченном режиме.
The roof just blew of @UvA_Amsterdam Science Park!!!! #coderood pic.twitter.com/l5Sfgwv1wq
— Samayra Straal (@SStraal) January 18, 2018
Национальный транспортный веб-сайт VID сообщил о 17 грузовиках, опрокинутых сильными ветрами. Шторм также нанес большой урон железнодорожной сети и станциям.
Tot nu toe 25 (!) gekantelde trucks. Dat ziet er ongeveer zo uit. #A5 #storm #coderood pic.twitter.com/0nSzY1Djsw
— VID (@vid) January 18, 2018
Ondertussen op de #A5 bij Schiphol/Hoofddorp. pic.twitter.com/rc4quV1uvw
— VID (@vid) January 18, 2018
Druk op de N325 - Waalbrug omdat het verkeer via de andere brug (de Oversteek) voorlopig is geblokkeerd. foto:@naarnijmegen. pic.twitter.com/K5GN7KsPnv
— VID (@vid) January 18, 2018
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