Представитель ОБСЕ Сайдик: 2018 год станет решающим для реализации минских соглашений

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик надеется, что нынешний год станет решающим для воплощения минских соглашений. Об этом он заявил журналистам 18 января по итогам первого в 2018 году в Минске заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

По словам дипломата, контактная группа сегодня согласовала календарь будущих встреч до конца лета, сообщает БелаПАН.

«Хочу отметить, что трехсторонняя контактная группа остается единственным постоянным форматом по решению конфликта на востоке Украины, который не только работает над решением, но и решает актуальные проблемы, такие как, например, обмен удерживаемыми», — сказал представитель ОБСЕ.

«Безусловно, обсуждение вопросов безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будет приоритетом трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп», — добавил Сайдик.

Как передает портал segodnya.ua, пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила на своей странице в Facebook о том, что украинская сторона настаивала в Минске на прекращении огня на Донбассе, и на обмене пленными в кратчайшие сроки.

«Задача №1 — обеспечение всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня. Украинская сторона и в дальнейшем будет требовать вывода иностранных военных формирований с территории Донбасса и возвращения к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года», — говорится в сообщении.

По словам Олифер, в Минске также обсуждался вопрос обеспечения доступа наблюдателей ОБСЕ во все районы Донбасса, в том числе к границе, и обеспечить безопасность членам миссии.

Следующая встреча контактной группы намечена в Минске на 31 января.

Напомним, по данным МИД, в 2017 году Беларусь организовала 26 встреч трехсторонней контактной группы по Украине.

Последняя в минувшем году встреча ТКГ состоялась в Минске 20 декабря. На ней была достигнута договоренность о перемирии в зоне конфликта в связи с новогодними и рождественскими праздниками с 23 декабря. 27 декабря стороны военного конфликта на Донбассе провели крупный обмен пленными.