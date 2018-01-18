«Реал» приготовил почти миллиард евро на покупку Неймара, Азара и Левандовски

Будущим летом мадридский «Реал» хочет купить трех звезд мирового футбола, полностью обновив линию атаки.

Как сообщает tsn.ua со ссылкой на издание Marca, «сливочные» хотят усилить свой состав форвардом французского ПСЖ Неймаром, полузащитником английского «Челси» Эденом Азаром и нападающим немецкой «Баварии» Робертом Левандовски.

Таким образом, если все эти трансферы будут осуществлены, руководство Королевского клуба укажет на дверь нынешнему трио форвардов — Криштиану Роналду, Кариму Бензема и Гарету Бейлу.

Следует отметить, что лидер мадридцев Роналду уже давно хочет покинуть ряды «Реала». Интересно, что за Неймара «сливочные» готовы отдать сумасшедшие 500 миллионов евро. Всего на трансферы этих футболистов действующему обладателю Лиги чемпионов придется выложить чуть меньше 1 миллиарда евро.

Сейчас «Реал» занимает в турнирной таблице Ла Лиги лишь 4-е место, имея в своем активе 32 балла. Отставание от идущей первой «Барселоны» составляет целых 19 очков.