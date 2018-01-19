Лукашенко: «Белая Русь» — один из столпов гражданского общества, ядро здоровых и конструктивных сил страны

Александр Лукашенко направил приветствие делегатам и участникам III съезда республиканского общественного объединения «Белая Русь», который пройдет сегодня в Минске.

«Со всех регионов страны ваш представительный форум собрал искренних патриотов, людей активной жизненной позиции, которых объединяет стремление быть полезными обществу и государству, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Созданная по народной инициативе, «Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением, одним из столпов гражданского общества, ядром здоровых и конструктивных сил нашей страны».

Как считает официальный белорусский лидер, «тесное взаимодействие организации с органами власти и работа с различными слоями населения помогают обеспечивать успешное проведение социально-экономической политики государства», пишет БелаПАН.

Лукашенко выразил убежденность, что авторитет и роль объединения «неуклонно будут возрастать». Он пожелал делегатам и участникам съезда «плодотворной работы и дальнейших успехов на благо родной Беларуси».

Учредительный съезд, на котором были рассмотрены вопросы создания РОО «Белая Русь» и утвержден устав организации, прошел 17 ноября 2007 года. В республиканский совет вошло 85 человек — известные политические и общественные деятели, педагоги, врачи, рабочие и служащие, представители государственных органов. Сегодня «Белая Русь» насчитывает более 170 тыс. членов и 8 тыс. первичных организаций.