Могилевские власти считают возможным строительство магазина, против которого выступили 259 человек
Градостроительный совет при главном архитекторе Могилевской области на заседании 18 января признал возможным строительство торгового объекта ООО «Санта ритейл» на проспекте Димитрова в Могилеве.
В декабре 2017 года жители домов № 64, 64а и 66 по проспекту Димитрова собрали 259 подписей против строительства в их дворе торгового объекта ООО «Санта ритейл». Жители считают, что в этом месте должны быть обустроены детская площадка и парковка для автомобилей, особенно для тех водителей, которые привозят детей в близлежащие учебные заведения, в частности в СШ № 39.
В свою очередь Могилевский горисполком на официальном сайте сообщил о проведении с 17 декабря 2017 года по 10 января 2018 года общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции нового объекта.
Жители ожидали, что их коллективное письмо будет рассмотрено чиновниками с выездом на место, однако, как пояснили БелаПАН в Могилевском горисполкоме, обращение «принято во внимание как мнение, высказанное в ходе общественного обсуждения».
«Размещение магазина на этой площадке не противоречит градостроительной документации, в данном случае генплану. То есть там возможно его размещение. Определять будет заказчик, размещать его или нет, поскольку выставили некоторые условия», — сообщил БелаПАН главный специалист сектора капитальной застройки управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома Сергей Квартальный.
По его словам, возможно, это будет двухэтажный магазин. «Если будет этажность другая, то и площадь застройки может быть меньшей, чтобы определить необходимое количество парковочных мест», — сказал чиновник.
Согласно информации об объекте, опубликованной на сайте горисполкома, предполагалось, что здание нового магазина будет одноэтажным, конфигурация которого близка к прямоугольной.
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