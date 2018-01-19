Белорусские синоптики не боятся циклона «Фредерик»

По данным Гидрометцентра республики, циклон «Фредерик», пронесшийся по северу Европы, не сильно повлияет на погоду в Беларуси.

Белорусские синоптики считают, что нам не грозит то, что циклон натворил в Старом свете, так как он теряет свою активность.

Как сообщалось, «Фредерик» унес жизни десяти человек: в Голландии погибли три человека, в Германии — шесть, в Бельгии — один.

В предстоящие выходные (20-21 января) Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Сохранится зимний характер погоды, сообщили в Гидрометцентре республики.