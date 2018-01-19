В минском аэропорту задержаны два вора в законе

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси задержали в национальном аэропорту Минск двух граждан Грузии, имеющих в криминальной среде статус воров в законе.

По сообщению пресс-службы МВД, 17 января был задержан Гела Кардава, 18-го — Сулико Шарикадзе. 43-летний Кардава в ходе проверки предъявил сотрудникам Государственного пограничного комитета Беларуси российский паспорт на имя другого человека. Во время опроса он подтвердил свой криминальный статус, а также пояснил, что прибыл в Беларусь из России 16 января, а затем намеревался вылететь в Стамбул для участия в воровской сходке.

По информации правоохранителей, Кардава в возрасте 22 лет получил статус вора в законе, занимался разбоями и грабежами, состоял в преступной группе Аслана Усояна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан, которого убили в 2013 году. Ожидалось, что после его смерти лидирующие позиции займет Кардава вместе с младшим братом Гизо, также вором в законе.

Сулико Шарикадзе, 1973 года рождения, был задержан за то, что находился на территории Беларуси без регистрации и миграционной карты, чем нарушил миграционное законодательство страны. Он прибыл в Беларусь на автомобиле из России, где до 7 декабря прошлого года отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконное хранение оружия и наркотиков.

На время разбирательства оба мужчины задержаны.