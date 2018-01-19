Милиция нашла хулиганов, которые избили анархиста Косинерова

Хулиганы, которые вечером 21 июня прошлого года избили в Молодечно анархиста Вячеслава Косинерова и его спутников, найдены и уже осуждены. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

Сотрудники милиции установили лиц, причастных к избиению компании Вячеслава Косинерова. Всех четверых фигурантов задержали в начале сентября. Троим — по 20 лет, самому старшему — 22. Двое парней — жители Молодечно, третий — из Вилейского района, четвертый — из Сморгони.

Парням не понравились внешний вид и стиль общения прогуливающихся двух молодых людей и их спутниц.

На суде, состоявшемся в конце 2017 года, обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Всех обвиняли в хулиганстве, а одного из фигурантов еще и в драке, произошедшей в другом месте и в другое время.

Виновность задержанных была подтверждена целым рядом доказательств, в том числе видеозаписями с камер наблюдения.

Решением суда всем четверым было назначено наказание в виде трех месяцев ареста. В срок его отбывания зачли время содержания под стражей с момента задержания и до окончания суда, поэтому наказание посчитали отбытым.

Приговор еще не вступил в законную силу, поскольку участвовавший в другой драке фигурант обжаловал его по своему дополнительному эпизоду. По поводу драки на Центральной площади Молодечно никто из четверых жалоб не подавал.

Как отмечает официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек, потерпевшая сторона, то есть сам Евгений Косинеров и его друзья, «не проявляла заинтересованности в раскрытии преступления» — «общение с представителями правоохранительных органов на всех этапах этой истории демонстративно игнорировалось».

При этом, отмечает Сачек, на следующий день после конфликта в Молодечно Косинеров активно комментировал произошедшее журналистам, хотя в милицию по факту избиения не обращался — сигнал поступил от медиков одной из больниц.

На судебном процессе Вячеслав Косинеров, по словам Сачека, проявил «демонстративное безразличие к разбирательству и невозможность вспомнить обстоятельства именно того июньского вечера». Косинеров заявил, что обвиняемых простил и претензий к ним не имеет.