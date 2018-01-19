Кочанова: международное сообщество признало «Белую Русь»

По словам главы Администрации президента Натальи Кочановой, одной из задач РОО «Белая Русь» должна стать активная международная деятельность. Об этом она заявила журналистам 19 января по итогам третьего съезда организации.

«Нужно выходить на международную арену. Международное сообщество организацию уже признало», — сказала она.

Еще одной задачей и перспективой развития «Белой Руси» Кочанова назвала работу с молодежью. По ее словам, молодежь может стать «хорошим резервом кадров», пишет БелаПАН.

Среди итогов работы организации за прошедшее пятилетие между съездами Кочанова назвала работу с населением, в том числе в рамках общественных приемных, а также поддержку властей и их инициатив на местах.

Глава Администрации президента добавила, что съезд прошел «позитивно и комфортно».