Король футбола Пеле экстренно доставлен в больницу 19.01.2018 / 15:59 / Спорт Просмотров: 301 Комментариев: 0 A- A+ Король мирового футбола, трехкратный чемпион мира Пеле был экстренно госпитализирован. Embed from Getty Images Как отмечается, 77-летний бразилец накануне потерял сознание из-за истощения, пишет «ПБ». Другие материалы на эту тему: В Жлобине за отказ госпитализировать пьяного осуждена фельдшер скорой Чарли Шин госпитализирован после ночи с проституткой Мастер эротического кино Тинто Брасс госпитализирован Loading... Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Тэги: госпитализация Персона: Пеле
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