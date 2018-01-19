Король футбола Пеле экстренно доставлен в больницу

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Король мирового футбола, трехкратный чемпион мира Пеле был экстренно госпитализирован.

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Как отмечается, 77-летний бразилец накануне потерял сознание из-за истощения, пишет «ПБ».


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Тэги: госпитализация Персона: Пеле

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