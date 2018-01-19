Кочанова: готовы обсуждать конструктивные предложения по поводу празднования 100-летия БНР

Если поступят «конструктивные предложения» относительно празднования 100-летия Белорусской Народной Республики, власти «будут обсуждать их». Об этом заявила журналистам глава администрации президента Наталья Кочанова 19 января по итогам третьего съезда «Белой Руси».

«Все должно быть цивилизованно. Когда кто-то призывает людей выходить на улицы — это неправильно», — сказала она.

Напомним, 16 января рабочая группа оргкомитета по празднованию 100-летия БНР приняла решение о необходимости подачи в Мингорисполком заявки на проведение 25 марта акции по случаю Дня Воли. Оргкомитет планирует провести не протестное, а праздничное мероприятие. В связи с этим решено просить Мингорисполком разрешить не только традиционную демонстрацию и митинг, но и концерт в центре города.

День Воли отмечает демократическая общественность Беларуси, официально этого праздника в стране нет.