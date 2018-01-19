На ремонтируемой трассе Минск—Гродно произошло лобовое столкновение, трое в больнице

Утром в пятницу, 19 января, очередное ДТП произошло на реконструированном участке автодороги М6 Минск-Гродно в Ивьевском районе.

Как сообщает портал gaigrodno.by, в 08:50 на 118-м километре трассы, вблизи деревни Дуды, столкнулись «Опель», «Ситроен» и «ВАЗ».

Водитель «Опеля», двигаясь в сторону Гродно, на мгновения отвлекся от управления и врезался в «Ситроен», ехавший в попутном направлении. Последний от удара вынесло на встречную полосу, где он совершил лобовое столкновение с «Жигулями». Водитель и пассажира «ВАЗа», а также водитель «Ситроена» получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло на участке с новым асфальтовым покрытием, объезд был организован по недостроенным встречным полосам. По информации «АвтоГродно», «Опель» после столкновения съехал с проезжей части.

После случившегося на участке трассы в обоих направлениях образовались двухкилометровые.

По информации ГАИ, с начала реконструкции гродненской трассы (с 2016 года) на ней произошло 11 ДТП (в большинстве своем, лобовые аварии), в которых пять человек погибло, восемь было ранено.

Фото: gaigrodno.by