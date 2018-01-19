В Березовском районе рецидивист сядет на 15 лет за жестокое убийство соседа

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда на выездном заседании в Березе 19 января вынесла приговор 58-летнему неработающему жителю агрогородка Пески Березовского района за убийство с особой жестокостью.

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич, убийство произошло вечером 28 августа 2017 года. Будучи нетрезвым мужчина пришел во двор к соседу, который в это время находился в хозяйственной постройке. Там между ними завязался конфликт, в ходе которого незваный гость избил металлической трубой односельчанина, причинив ему не менее 147 телесных повреждений.

Утром 29 августа тело мужчины обнаружила его жена, пришедшая домой после ночной смены. В этот же день буйного сельчанина задержали по подозрению в совершении преступления.

В ходе следствия и судебного заседания установлено, что обвиняемый убил соседа, приревновав его к своей сожительнице.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала агрессора виновным в умышленном противоправном лишении жизни человека, совершенном с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК), и приговорила к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Обвиняемому также предстоит принудительное лечение от алкоголизма.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Родственники убитого исковые требования о возмещении материального и морального вреда не заявляли. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи.