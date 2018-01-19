Видеофакт. Экстремальная посадка самолета в Дюссельдорфе в сильнейший ураган

Экстремальной получилась посадка самолета авиакомпании Eurowings, следовавшего рейсом из Гамбурга в Дюссельдорф.

Сажать самолет пилотам пришлось при сильнейшем ветре — в Европе в эти дни свирепствует ураган «Фредерик».

Как сообщает Stern.de, порывы ветра в районе аэропорта достигали скорости 110 километров в час. При посадке самолет несколько раз проваливался, а перед самой землей его развернуло перпендикулярно взлетно-посадочной полосе. Однако пилоты сумели удержать воздушное судно и благополучно приземлиться.

Данная модель турбовинтового самолета Bombardier Dash 8 Q400 используется на рейсах малой и средней протяженности, стандартная вместимость составляет 70-78 пассажиров.