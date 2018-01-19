Видеофакт. Экстремальная посадка самолета в Дюссельдорфе в сильнейший ураган
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Экстремальной получилась посадка самолета авиакомпании Eurowings, следовавшего рейсом из Гамбурга в Дюссельдорф.
Сажать самолет пилотам пришлось при сильнейшем ветре — в Европе в эти дни свирепствует ураган «Фредерик».
Как сообщает Stern.de, порывы ветра в районе аэропорта достигали скорости 110 километров в час. При посадке самолет несколько раз проваливался, а перед самой землей его развернуло перпендикулярно взлетно-посадочной полосе. Однако пилоты сумели удержать воздушное судно и благополучно приземлиться.
Данная модель турбовинтового самолета Bombardier Dash 8 Q400 используется на рейсах малой и средней протяженности, стандартная вместимость составляет 70-78 пассажиров.
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