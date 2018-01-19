Премьер-министр Новой Зеландии уйдет в декрет на шесть недель

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что ждет первого ребенка. После небольшого отпуска она намерена вернуться к своим обязанностям, сообщает портал gordonua.com.

«Я и Кларк (партнер Ардерн, известный новозеландский телеведущий Кларк Гейфорд. —gordonua.com) взволнованы. В июне наша команда увеличится с двух человек до трех... Я буду премьер-министром и мамой, а Кларк будет дома с ребенком», — написала политик в Instagram 18 января.

Для Ардерн и Гейфорда это будет первый ребенок.

Ардерн 37 лет. Должность премьер-министра Новой Зеландии она занимает с 26 октября 2017 года.

В заявлении для СМИ, опубликованном на сайте правительства, Ардерн сообщила, что узнала о своей беременности 13 октября. «Но, как и многие пары, на ранних стадиях мы сохранили это для себя», — отметила премьер-министр.

По словам Ардерн, она уйдет в декрет на шесть недель, в это время ее обязанности будет выполнять вице-премьер Уинстон Петерс. Он уже поздравил Ардерн и Гейфорда.

«Мы полны решимости поддержать премьер-министра в следующие месяцы, чтобы обеспечить хорошую и стабильную работу правительства. Мы понимаем, что независимо от того, какую должность занимает человек, семейная жизнь — это важно», — сказано в заявлении Петерса.

После небольшого отпуска Ардерн намерена вернуться к своим обязанностям.

«Я не первая женщина, у которой есть работа и ребенок. Я знаю, что это особые обстоятельства, но вокруг много женщин, которые до меня с этим хорошо справлялись», — цитирует ее местное издание Newsroom.

На снимке — Джасинда Ардерн и Кларк Гейфорд.