Кот Джерри из Италии получил в наследство от хозяйки 30 000 евро

Еще один повод пожалеть, что вы — не кот. В Италии домашний любимец получил в наследство 30 000 евро.

Животное по кличке Джерри получило наследство от хозяйки, почившей днями ранее в городе Сачиле (область Фриули — Венеция-Джулия). Женщина ранее неоднократно признавалась близким, что кот является главным существом в ее жизни, передает ТАСС.

«Она любила его больше, чем своих детей, — приводит газета La Stampa слова дочери покойной. — Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны».

По условиям завещания, родственники женщины при каждом недомогании пушистого любимца обязаны предпринять любые меры для его лечения вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата.

Кот уже «вступил» во владение наследством: в его распоряжении четыре лежанки, а питается он креветками.