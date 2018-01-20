В Беларуси повышены зарплаты спортсменам и тренерам национальных сборных

Правительство повысило зарплаты спортсменам, тренерам и другим специалистам национальных спортивных команд. Постановлением Совета министров от 18 января № 42 им увеличен размер повышения тарифной ставки (оклада) в среднем с 85 до 300%.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу правительства, документ принят во исполнение поручений главы государства, данных 30 мая 2017 года на Олимпийском собрании Национального комитета Беларуси.

«Указанные меры в целом позволят повысить уровень заработной платы спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Беларуси по видам спорта в среднем на 80%, или на 490,76 рубля в месяц», — отметили в правительстве.

Конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) устанавливается Министерством спорта и туризма.

«Спорт — важнейшая отрасль народного хозяйства. Она должна работать с пользой и приносить результат. Мы не настолько богаты, чтобы бездумно тратить деньги. Ситуация требует действий по совершенствованию этой сферы, искоренению негативных факторов, мешающих эффективному использованию средств», — заявил на Олимпийском собрании глава государства.

Он констатировал, что для спортсменов в Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи нет, в отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. «Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения», — заявил Лукашенко.