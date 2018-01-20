57 из 68 выдвинутых активистов ОГП зарегистрированы кандидатами в депутаты местных советов

Кандидатами в депутаты местных советов зарегистрированы 57 из 68 выдвинутых активистов Объединенной гражданской партии.

«Кое-где в документах действительно были помарки. Но в их основе — человеческий фактор, простая невнимательность без всякого злого умысла, — цитирует пресс-служба партии председателя ОГП Анатолия Лебедько. — Если бы это были кандидаты от власти, они были бы зарегистрированы. Есть повышенное предвзятое отношение к нашим кандидатам».

По словам политика, в Беларуси представителям оппозиционных организаций «везде надо преодолевать препятствия». «Мы уже знаем, где и какие подводные камни могут быть, так что у нас подготовка кандидатов находится на профессиональном уровне. Поэтому и такой высокий процент регистрации», — сказал он.

Лебедько считает, что власть старалась, чтобы процент регистрации кандидатами представителей ОГП был ниже. «Где они нашли неправильной хотя бы запятую, они ее использовали, чтобы отказать в регистрации», — сказал политик.