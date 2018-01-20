Прохожий вызвал милицию из-за бело-красно-белого флага на пикете кандидата от БХД

Кандидат в депутаты Мингорсовета по Курасовщинскому избирательному округу № 16 Петр Поправко, который является активистом оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», более часа провел в милиции после звонка туда гражданина, которому не понравились бело-красно-белые флаги на предвыборном пикете.

«Возле пикета проходил мужчина с женщиной, громко и нахально с использованием нецензурной брани высказывал свою точку зрения относительно бело-красно-белых флагов, — рассказал БелаПАН Поправко. — Я сказал, что его действия неправомерны, а если ему что-то не нравится, пусть вызывает милицию».

В итоге мужчина вызвал милицию, Поправко также сделал это, заявив, что ему мешают проводить предвыборный пикет. В итоге прибывшие сотрудники отдела департамента охраны предложили пройти в опорный пункт как кандидату в депутаты, так и мужчине, которому не понравился пикет.

Поправко опросили. Он написал ходатайство о том, чтобы в отношении гражданина было проведено освидетельствование на предмет алкогольного или иного опьянения.

Всего в опорном пункте милиции кандидат провел более часа. Мужчину, по его словам, вероятно, повезли на медосвидетельствование.

«Я показывал удостоверение кандидата в депутаты, но мне все равно предложили пройти в милицию. В такой ситуации мы видим срыв пикета: хулиган и правонарушитель поступил противоправным образом», — сказал политик.