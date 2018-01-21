Лебедько: к представителям оппозиции у власти на местных выборах предвзятое отношение

К представителям оппозиции на местных выборах, которые состоятся 18 февраля, можно наблюдать «предвзятое отношение» властей, заявил БелаПАН председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько после прошедшего сегодня на площадке напротив входа в минский Комаровский рынок предвыборного пикета.

Заместитель председателя ОГП Николай Козлов выдвигается кандидатом в депутаты Мингорсовета по Старовиленскому округу № 41.

«Пикет снимали представители правоохранительных органов. Хотя рядом стояли еще несколько пикетов, но к ним никакого внимания не было. Нас же демонстративно снимали», — отметил Лебедько.

По его словам, особого интереса к провластным пикетам у избирателей не было, хотя «они и были оформлены более красочно». «У нас стояли два пустых стенда. Люди интересовались, почему нет никакой информации. Как сообщили в Центризбиркоме, до официально подтвержденной информации об изготовлении печатных материалов кандидат в депутаты не может раздавать даже краткую информацию о себе», — сказал Лебедько.

Во время пикета активисты ОГП собирали подписи за проведение честных и свободных выборов. «Люди активно интересовались этим вопросом», — подчеркнул он.

«Пока никакой демократизации не видно, наоборот, власть пугают настоящие результаты социологии, которые говорят, что избиратель может проголосовать за оппозиционного кандидата», — считает Лебедько.