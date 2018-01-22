В Минске установлены новые тарифы для населения на вывоз мусора

Мингорисполком установил новые тарифы на вывоз бытового мусора. Соответствующее решение Минского городского исполнительного комитета № 131 от 16 января «Об установлении тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению» опубликовано 22 января на Национальном правовом интернет-портале.

Документом установлены предельные максимальные тарифы на услуги, субсидируемые государством. Так, в жилых домах, оборудованных работающим мусоропроводом, тариф составит 7,7430 рубля за 1 куб. м, в домах, где мусоропровод отсутствует или не работает, — 6,0055 рубля за 1 куб. м, пишет БелаПАН.

Предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, также составят 7,7430 рубля в домах с мусоропроводом и 6,0055 рубля за 1 куб.м в домах без него.

Дифференцированные тарифы на вывоз мусора впервые были введены в Минске решением Мингорисполкома от 28 сентября 2017 года № 3312. Предельные максимальные субсидируемые тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, в домах с мусоропроводом были установлены в размере 5,5235 рубля за 1 куб. м, в домах без мусоропроводов — 5,1143. В новом постановлении также дифференцируются и субсидируемые, и несубсидируемые тарифы.