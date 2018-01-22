Директор и главбух намеренно банкротили молодечненское предприятие

По материалам Молодечненского межрайонного отдела финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело по фактам преднамеренного банкротства в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Молодечно, сообщила пресс-служба КГК.

Установлено, что директор и главный бухгалтер в октябре—ноябре 2015 года оформили фиктивный договор на поставку электрического кабеля в адрес подконтрольной им фирмы, зарегистрированной в России, чтобы вывести из оборота денежные средства и избежать выплат по долговым обязательствам предприятия, пишет БелаПАН.

Затем они от имени должностных лиц российской фирмы представили в третейский суд документы о невыполнении молодечненским предприятием условий договора.

Это стало основанием для применения к ООО штрафных санкций в пользу российского субъекта хозяйствования и, как результат, привело к невозможности исполнения долговых обязательств ООО перед основными кредиторами.

Директор и главный бухгалтер умышленно усугубили неплатежеспособность общества с ограниченной ответственностью, что повлекло причинение ущерба в сумме 595 тыс. рублей.

В отношении этих должностных лиц возбуждено дело по ч. 2 ст. 240 УК (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)).