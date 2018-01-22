Стало известно, какие автомобили предпочитают немцы

В топ-10 наиболее успешно проданных в 2017 году в Германии автомобилей попал лишь один, который имеет не немецкое происхождение.

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Как и в последние четыре десятилетия, лучше всего за последний год в Германии продавался «Фольксваген-Гольф»: в 2017-м продажи составили 228 227 новых автомобилей, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году.

Также автомобили группы VW представлена втором, третьем, пятом и девятом местах: Passat (72 430), Tiguan (71 436), Polo (61 378) и Touran (52,182), пишет rusverlag.de.

Шестое и седьмое места занимают Audi A4 (59 469) и Skoda Octavia (59 147).

Mercedes с автомобилями C-класса (68 584 регистраций) стал четвертым, а Opel с Astra (56 327) и Corsa (51 349) занимает восьмое и десятое места.

Единственный автомобиль иностранного производителя в десятке лидеров – Skoda Octavia, который в свою очередь с VW Golf в качестве базы фактически является немецким автомобилем по происхождению.