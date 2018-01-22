Андрейченко: Беларусь работает в ОБСЕ во имя стабильности и мира

По словам спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко, Беларусь придает «очень важное значение» сотрудничеству с Организацией по безопасности и сотрудничеству с Европой (ОБСЕ) и ее Парламентской ассамблеей.

Как заявил он 22 января на встрече в Минске со специальным представителем ПА ОБСЕ Кентом Харстедом.

«Республика Беларусь очень ответственно подходит к сотрудничеству с ОБСЕ. Активно работает наша делегация в ПА ОБСЕ. Практически все последние заседания не проходили, чтобы не рассматривалась резолюция, подготовленная Беларусью», — сказал Андрейченко.

Самое главное, подчеркнул он, что резолюции, которые предлагает Беларусь, носят «объединительный характер, они не направлены против кого-то, они направлены на укрепление доверия, на развитие многостороннего диалога», пишет БелаПАН. «Все это делается во имя стабильности и мира», — заявил спикер.

Он сообщил, что Беларусь готовит резолюцию, направленную на борьбу с терроризмом в сфере кибербезопасности.

Харстед со своей стороны отметил, что ценит вклад страны в деятельность ОБСЕ. «Мне нравится конструктивный свободный подход. У нас есть общее качество: мы хотим лучшего для народа Беларуси, несмотря на то, что у нас иногда не всегда совпадает то, что касается методов, средств и временных рамок», — сказал он.

Визит Харстеда в Беларусь продлится до 24 января. В программе — посещение Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий и белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».

Последний раз Харстед посещал Минск в июле 2017 года для участия в работе летней сессии ПА ОБСЕ. Во время парламентских выборов в Беларуси в 2016 году он координировал работу миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.