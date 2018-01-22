Водителю патрульной машины, столкнувшейся с маршруткой в Витебске, дали два года с отсрочкой

20 января суд Первомайского района Витебска вынес решение по делу бывшего контрактника внутренних войск Андрея Волоха, который был за рулем УАЗа, столкнувшегося с маршруткой, в результате чего пострадали четыре пассажира.

Суд признал Волоха виновным в нарушении правил вождения спецмашины, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого и менее тяжких телесных повреждений. Приговор — два года лишения свободы с отсрочкой наказания на год. Также Волоху назначено 100 часов общественно-полезных работ и запрещено вождение автомобиля в течение года.

Патрульный УАЗ войсковой части 5524 с включенной «мигалкой», но без сирены на скорости почти 90 километров в час выскочил на красный свет на перекресток улиц Воинов Интернационалистов и Чкалова, где столкнулся с маршруткой № 17. От удара микроавтобус Mercedes Sprinter перевернулся, пострадали три женщины и семилетний мальчик.

На суде 23-летний Андрей Волох рассказал, что в тот день он спешил на неоднократные просьбы по рации прислать помощь к дому № 18 на проспекте Черняховского. При этом он уверял, что включил звуковую сигнализацию, а то, что сирена не работала, обнаружил только при просмотре видео, сообщают «Народныя навіны Віцебска».