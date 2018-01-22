По словам президента Петра Порошенко, Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае наступления.

Как заявил он во время выступления по случаю Дня Соборности и 100-летию провозглашения Украинской Народной Республики, «Украина уже готова предоставить жесткий военный отпор агрессору в случае его попытки пойти в наступление».

Он также отметил, что сто лет назад Россия применяла против Украины такие же методы «гибридной войны», что и сейчас, пишет УНН.