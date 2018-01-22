Открытый чемпионат Беларуси по брейк-дансу пройдет в Минске 26-27 января

26-27 января в Минске на площадке арт-пространство «ОК16» (ул. Октябрьская, 16) пройдет 8-й открытый чемпионат Беларуси по брейк-дансу NBC 2018. Организаторами выступают дом брейк-данса Hunters и молодежный центр уличной культуры и спорта «ProКач».

В чемпионате примут участие мастера уличного танца со всей Беларуси, а также гости из России, Украины, Латвии, Литвы, Казахстана, Грузии и Узбекистана. Всего ожидается более четырехсот участников.

Сильнейшие будут определены в трех номинациях: соло дети до 12 лет, соло профи и команды 8 х 8. Победители получат право представлять свою страну на Мировом финале, который пройдет 24 февраля во французском Лилле.

Судьями на чемпионате будут b-boy Brahim (Франция), b-boy An-Juice (Латвия) и b-boy Swift (Беларусь).