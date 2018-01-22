В Минск на шесть дней приедет «сНежное шоу Славы Полунина»

С 27 марта по 1 апреля в Минске пройдут показы «сНежного шоу» — одного из самых необычных и наиболее востребованных спектаклей Вячеслава Полунина.

«Однажды я понял, что хочу сделать спектакль, который возвращал бы нас к нашим детским мечтам. Спектакль, который помог бы людям, приходящим в зрительный зал, выпустить из застенков взрослости мальчиков и девочек, которыми они были когда-то», — говорит Полунин.

С момента создания в 1993 году «сНежное шоу» объездило с аншлагами практически весь земной шар. Проект и его авторы отмечены премиями Великобритании, Франции, Австралии, США, Мексики и других стран. А в Японии «сНежное шоу» настолько любят, что для него строят постоянную площадку.

«Мы имеем постоянную конструкцию шоу, но это всякий раз совершенно разные спектакли. Сегодня — это трагедия, завтра — абсурд, а послезавтра — нежность, эпичность», — говорит Слава Полунин.

В Минск спектакль приезжал всего один раз пять лет назад. Во второй приезд показы пройдут на сцене Центрального дома офицеров. 27, 28, 29, 30 марта — в 19:00, 31 марта — в 15:00 и 19:00, 1 апреля — в 14:00 и 18:00. Посещение вечерних представлений детям до 8 лет не рекомендовано. Билеты — от 50 до 200 рублей.