«Ольга» начала прокладку тоннеля к будущей станции минского метро «Аэродромная»

Строители начали прокладывать тоннель второй очереди третьей линии к будущей станции «Аэродромная», сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт Минского метрополитена.

Работа с помощью немеханизированного щита «Ольга» ведется на глубине 12 метров в сторону улицы Аэродромная. До конечной точки предстоит преодолеть 403 метра. В среднем в месяц метростроители будут проходить по 40 метров. В феврале в работу включится второй немеханизированный щит, который пойдет параллельно правым тоннелем. Площадка для его старта уже подготовлена.

«Проходка будет вестись в круглосуточном режиме, — прокомментировал директор СМУ-2 УП «Минскметрострой» Игорь Желтов. — При монтаже стен котлована будут использоваться те же элементы высокоточной обделки, что и при проходке тоннеля механизированным тоннелепроходческим щитом «Алеся».

Желтов отметил, что специалисты обещают благоприятную геологию при прокладке тоннеля: глина, суглинок, низкий уровень грунтовых вод.

«Одновременно начнется прокладка тоннеля открытым способом в противоположную сторону по направлению к станции «Ковальская Слобода», — сообщил начальник участка № 9 Сергей Пшонка. — До нее приблизительно метров сто, которые метростроители планируют преодолеть до конца февраля».

«Минскметрострой» также сообщает, что в 2018 году планирует провести тендер на закупку еще одного механизированного проходческого щита, который должен значительно ускорить строительство тоннелей третьей линии.

Третья линия метро будет иметь протяженность 17,2 км и 14 станций, соединит северные и южные районы Минска с центром. Первый участок третьей линии, состоящий из станций «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь», планировалось открыть в 2017 году. Затем строители объявили, что открытие этих станций перенесено на 2019 год.

Создается так называемый транспортный треугольник, что позволит разгрузить действующий пересадочный узел «Купаловская» — «Октябрьская». С открытием нового участка метро появятся дополнительные пересадочные узлы «Фрунзенская» — «Юбилейная площадь» и «Площадь Ленина» — «Вокзальная».