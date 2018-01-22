В Швейцарии подъем подземных вод заблокировал в пещере группу туристов

В Швейцарии восемь туристов оказались заблокированными в пещерах Хеллох в долине реки Муота в швейцарском кантоне Швиц, сообщает портал segodnya.ua со ссылкой на Swissinfo.

Туристы планировали провести двухдневную спелеологическую экскурсию с ночевкой, но оказались отрезанными от внешнего мира. Причиной тому стал неожиданный подъем уровня подземных вод.

Физическое состояние «узников» пещеры — нормальное, с ними поддерживается связь, но выйти на поверхности они пока не могут. Группа туристов-спелеологов в возрасте от 25 до 55 лет, возглавляемая опытным проводником-профессионалом из числа местных жителей, находится в базовом лагере внутри пещеры, наводнение им не грозит.

Организацию спасательных работ взяли на себя сотрудники местного отделения организации «Speleo-Secours Schweiz». От места нынешнего расположения туристов на поверхность ведет и второй путь, но он крайне сложен для недостаточно подготовленных экскурсантов, пройти этот маршрут могут только настоящие профессионалы-спелеологи.

Поэтому заблокированной группе не остается ничего другого, как ждать спада уровня воды в пещерах. Пока никто не может сказать, когда это произойдет.

Напомним, в районе мексиканского штата Кинтана-Роо группа исследователей обнаружила крупнейшую в мире затопленную пещеру, протяженность которой составляет 347 километров.

Фото: WorldAtlas.com