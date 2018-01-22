Личность сбитой МАЗом в Полоцком районе женщины установлена по отпечаткам пальцев

Личность обнаженной женщины, сбитой МАЗом в Полоцком районе, установлена по отпечаткам пальцев 22 января, сообщает управление Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.

Напомним, как сообщали naviny.by, утром 20 января в милицию обратился водитель снегоуборочной машины, который сообщил, что обнаружил возле деревни Бараново Полоцкого района обнаженную женщину с признаками наезда. Для установления личности полоцкие эксперты-криминалисты дактилоскопировали пострадавшую, как только ее доставили в реанимационное отделение больницы.

После проверки данных по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе установлено, что представленные отпечатки папиллярных узоров идентичны следам пальцев рук на дактокарте 40-летней жительницы Новополоцка. Сведения о ней были внесены в базу дактилоскопированных лиц еще 15 лет назад.

С помощью установленной на сельском магазине системы видеонаблюдения и других оперативно-розыскных действий правоохранители установили и задержали мужчину, подозреваемого в совершении ДТП. 44-летний шофер МАЗа с полуприцепом, принадлежащего одному из местных сельхозпредприятий, оказался жителем Верхнедвинска. С места наезда на женщину водитель скрылся.

Пострадавшая находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Степень тяжести полученных ею телесных повреждений судмедэксперты установят после изучения объема и характера полученных травм, а также анализа медицинской документации и материалов дела.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, его машина изъята для проведения экспертизы и следственного эксперимента. Также выясняются причины нахождения женщины в обнаженном виде на проезжей части.

На снимке — место трагедии. Фото: sudexpert.gov.by