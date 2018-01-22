Найденный в Минском метро неизвестный предмет оказался сумкой с личными вещами

Специалисты-взрывотехники завершили работу в вестибюле станции Минского метро «Каменная горка» — в бесхозной сумке обнаружены личные вещи.

Как сообщалось в твиттер-аккаунте Минского метрополитена, из-за найденного в вестибюле станции предмета неизвестного происхождения был ограничен доступ пассажиров. Сама находка до прибытия пиротехников была накрыта «фонтаном» — локализатором взрыва.

После посещения саперной группы оцепление места происшествия снято, вестибюль открыт для пассажиров.