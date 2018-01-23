В Кобринском районе во время движения загорелась кабина машиниста дизель-поезда

Нестандартная ситуация произошла накануне вечером на Белорусской железной дороге — во время движения дизель-поезда «Брест — Пинск» произошло возгорание в головном вагоне.

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Как сообщили спасатели, ЧП произошло в Кобринском районе в полукилометре от станции «Городец». Возгорание произошло в головном моторном вагоне дизель-поезда №6364 региональных линий эконом класса.

«В результате загорания огнем повреждена кабина машиниста головного моторного вагона дизель-поезда», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что в 21:19 дизель-поезд был прицеплен к магистральному тепловозу и продолжил движение на станцию «Пинск».

В БЖД сообщили, что задержка в движении поезда составила 1 час 36 минут.