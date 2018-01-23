Глава МИД Украины призвал разобрать на металлолом Арку дружбы народов в Киеве

/ Мир
Просмотров: 285 Комментариев: 0

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разобрать на металлолом Арку дружбы народов в Киеве.

Как написал он в своем микроблоге, «Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День cоборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы — вроде Арки дружбы народов. Мы запутались в символах, или, может, не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?»

Глава МИД Украины призвал разобрать на металлолом Арку дружбы народов в Киеве

Арку дружбы народов в Киеве открыли в 1982 году к 60-летнему юбилею образования СССР. О намерениях демонтировать арку говорили еще в 2015 году, пишет 112.ua.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Украина декоммунизация Персона: Павел Климкин Город: Киев

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)