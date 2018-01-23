Глава МИД Украины призвал разобрать на металлолом Арку дружбы народов в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разобрать на металлолом Арку дружбы народов в Киеве.
Как написал он в своем микроблоге, «Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День cоборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы — вроде Арки дружбы народов. Мы запутались в символах, или, может, не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?»
Арку дружбы народов в Киеве открыли в 1982 году к 60-летнему юбилею образования СССР. О намерениях демонтировать арку говорили еще в 2015 году, пишет 112.ua.
Обсудим?