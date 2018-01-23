Бернд Штанге раскритиковал белорусский футбол

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Экс-наставник национальной сборной Беларуси по футболу Бернд Штанге раскритиковал белорусский футбол, отметив не по заслугам расширенное первенство страны в высшей лиге.

Бернд Штанге раскритиковал белорусский футбол

По его словам, чтобы быть успешным в футболе, нужны деньги и компетентность. Он подчеркнул, что даже у богатой Швейцарии всего десять клубов играют в дивизионе 1.

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«Беларусь позволяет себе иметь 16 команд высшей лиги! Это ведь просто количество, никак не качество! Поэтому для большинства белорусских клубов выступление в еврокубках заканчивается в первых раундах квалификации», — сказал немецкий специалист в эфире ОНТ.

Штанге напомнил, что если случается спад результатов, то обязательно что-то да происходит: «Простое ожидание ни к чему не приведет, само по себе ничто не улучшится ни за пять, ни за десять лет. Это точно неверный путь!».


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Тэги: футбол-Беларусь Персона: Бернд Штанге

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  • Время Штанга было золотым в истории белорусского футбола. Потом его инициативы зарубили реакционеры из деревни.