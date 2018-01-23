В Колодищах пьяный бесправник на «Крайслере» врезался в трактор

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух бесправников произошло в понедельник, 22 января, на улице Энтузиастов в поселке Колодищи-2.

По информации Госавтоинспекции Минского района, пьяный водитель «Крайслера 300М», совершая обгон, столкнулся с ехавшим впереди трактором.

Как отметили в ГАИ, и один, и второй водители не имели права управлять транспортными средствами, так были лишены до 2020 года водительских удостоверений за пьянство за рулем.

Освидетельствование показало, что в крови водителя легкового автомобиля в момент ДТП было 0,39 промилле алкоголя.

Фото отдела ГАИ Минского района