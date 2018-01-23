В Беларуси не используется более 5 тыс. га сельхозземель

По словам начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Сергея Новикова, в 2017 году во время специального мониторинга было выявлено более 5 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции, кроме контроля сферы охоты, рыболовства и лесопользования, по поручению Александра Лукашенко занимались выявлением сельскохозяйственных земель, «которые используются нерационально, то есть заросли кустарниками, хотя по назначению являются пахотными и луговыми».

«После того как наши инспекторы провели детальное обследование, оказалось, что более 5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения находится в стадии деградации. Местным исполкомам было предложено принять меры реагирования: вернуть земли в сельхозоборот, а те участки, на которых сформировались полноценные лесные насаждения, перевести в лесной фонд», — приводит БелаПАН слова начальника госинспекции.

Отметим, что Лукашенко неоднократно высказывался категорически против использования сельскохозяйственных земель не по назначению, в том числе для строительства. С 2013 года любое строительство на землях с выводом их из категории сельскохозяйственных может быть санкционировано только главой государства.

«У нас без президента невозможно получить землю из сельхозугодий. Только где-то что-то, что не входит в эти земли, — ты можешь что-то там построить. А так — надо разрешение президента», — рассказывал он на пресс-конференции российским СМИ в 2014 году.

«Ну вот зачем на поле строить, если есть неиспользуемые земли? Да, там, может, чуть дороже: надо кустарник вырубить, надо где-то подсыпочку сделать, надо вместо торфа полтора метра вынуть и засыпать грунт… Надо там застроить прежде всего, а не лезть на эти земли. У нас же хватает таких земель. Даже лучше лес подрезать и там построить, чем занять земли сельхозназначения», — отмечал Лукашенко.