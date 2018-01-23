В Гродно после аварии БМВ выбросило на тротуар — пострадал подросток

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В понедельник, 22 января, в городе на Немане произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 17-лений подросток.

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По информации Госавтоиспекции Гродненской области, авария случилась около четырех часов дня на проспекте Румлевском.

Как отмечается, девушка на «Фольксваген-Джетте» двигалась в прямом направлении в сторону кольцевой развязки Славинского, а в это время водитель БМВ решил перестроиться из левой полосы в правую и не заметил помеху для движения.

От удара в левую заднюю часть «Фольксвагена» БМВ вынесло на тротуар, на котором находился 17-летний подросток. Юноша получил травмы, его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.


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Тэги: ДТП Город: Гродно

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