Кредиты на покупку и строительство жилья от «БПС-Сбербанка» стали доступнее

«БПС-Сбербанк» снизил ставки по кредитам на покупку и строительство недвижимости.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе банка, процентные ставки по кредитам «Новоселье со «Сбербанком» снижены для получателей по вновь заключаемым договорам в среднем на 3 процентных пункта. Первый год процентная ставка теперь составляет 14,5-15% годовых, а с 13-го месяца — 13-13,5%.

Кредит предоставляется сроком до 20 лет. Им можно покрыть до 90% стоимости объекта недвижимости, но не более 150 тыс. долларов в эквиваленте.

В «БПС-Сбербанке» заявляют о готовности рассмотреть кредитную заявку без предоставления договора на приобретение или строительство объекта недвижимости.

«В 2017 году мы отмечали высокий интерес к кредитам: более 5 тысяч сделок по приобретению недвижимости на рынке Беларуси были совершены с привлечением заемных средств банка, — прокомментировал заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Олег Бородко. — Жилищный вопрос продолжает оставаться насущным для белорусов, а экономическая ситуация позволяет предлагать клиентам еще более выгодные условия. В 2018 году мы также прогнозируем дальнейший рост розничного кредитного портфеля».