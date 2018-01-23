Видеофакт. Житель Флориды освободил от ловушки приползшего к нему аллигатора

Житель американского штата Флорида обнаружил около дома аллигатора, застрявшего в пластиковом кольце, и освободил его. Видеозаписью происшествия он поделился на своей странице в Facebook, позже на него обратили внимание телеканал Fox и новостной ресурс UPI.

На кадрах видно, как Майкл Стоффер набрасывает на рептилию тряпку и при помощи швабры накрывает ею морду животного. Затем он садится на аллигатора верхом, заматывает ему пасть скотчем и просит другого человека подержать хвост. После этого мужчина достает из кармана инструмент, похожий на секатор, и перекусывает им пластиковое кольцо на теле рептилии.

После освобождения он отвез животное в природоохранную организацию штата. На вопрос журналистов, собирается ли он повторить свой подвиг, Стоффер ответил отрицательно, но пояснил, что дело не в страхе: законы штата запрещают перевозить аллигаторов.

Видео: upi.com