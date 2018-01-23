«Гостила у парня». Пропавшая в Кобринском районе школьница найдена в Барановичах

Пропавшая 14-летняя девочка из Кобринского района, о пропаже которой 21 января заявила ее мать, благополучно нашлась в Барановичах.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Барановичского РОВД установили местонахождение девочки.

По словам девятиклассницы, все это время она находилась в гостях у своего парня — жителя Барановичей. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних сопроводят школьницу к месту жительства.

В ночь на 21 января о пропаже дочери сообщила в милицию жительница деревни Октябрь Кобринского района — по словам женщины, накануне утром девочка ушла на спортивную тренировку и домой не вернулась. При себе имела мобильный телефон без сим-карты.

По информации милиции, девочка воспитывается в полной семье, раньше из дома не убегала.