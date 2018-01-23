Благотворительная помощь из Польши передана Могилевскому детскому хоспису

Общественному благотворительному объединению «Могилевский детский хоспис» 23 января впервые передана благотворительная помощь из Польши.

На снимках: Елена Болдина, Лилия Судиловская и Виктор Болдин с подарками польских благотворителей детям. Фото: Владимир Лапцевич

В декабре 2017 года представители хосписа Елена и Виктор Болдины, которые уже около двух лет собирают средства и вещи для неизлечимо больных детей, инициировали такую акцию в Польше. Помог волонтерам Белорусский дом в Варшаве.

Сегодня Болдины привезли в Могилев и передали в хоспис одежду, игрушки, канцелярские товары, портфели, ранцы, сладости и другие вещи, собранные в рамках благотворительной акции.

По словам Елены Болдиной, первым на сообщение о сборе помощи для хосписа откликнулся МИД Польши. Перед католическим Рождеством его сотрудники в качестве подарков привезли ранцы с канцелярскими принадлежностями, конфеты, рюкзаки с игрушками. На благотворительный вечер в Варшаве, который помог организовать Белорусский дом во главе с Владимиром Кобецом, приходили разные люди, которые также приносили игрушки, конфеты.

«Сейчас много белорусов за границей работают, учатся. Нам бы хотелось привлечь эту часть населения, чтобы они помогли белорусам здесь. Возможно, получится организовать там благотворительный концерт среди белорусов, чтобы собрать деньги. Также планируем больше сотрудничать с Министерством иностранных дел Польши — вплоть до отправки детей на оздоровление, но это далекая перспектива. Мы убедились, что поляки очень открытые и готовы помогать, просто им нужно больше информации о нас», — отметила Болдина. «Польша сейчас на подъеме, и им есть чем помочь», — отметил в свою очередь Виктор Болдин.

«Я очень благодарна польской стороне. Мы сможем продлить детям новогодние и рождественские праздники. Они на какое-то время забудут о своих проблемах, о боли», — отметила председатель совета хосписа Лилия Судиловская.

По ее словам, в хосписе практически на волонтерских началах работают врач и две медсестры. Они помогают около тридцати неизлечимо больным детям из малообеспеченных семей. «Дети тяжелые. Их и больше можно было бы брать, но в связи с нашей экономический ситуацией я стараюсь выбрать детей из семей со сложным социальным положением — разведенные мамы, многодетные семьи. Все дети — инвалиды, их мамы в отпуске по уходу за ними, не работают. И вот на этой скромной детской пенсии, на которой они живут, нужно содержать ребенка плюс оплачивать квартиру. Поэтому они бедствуют», — рассказала председатель совета хосписа.

Могилевский детский хоспис работает с 2004 года и оказывает комплексную медико-социальную и психологическую бесплатную помощь на дому безнадежно больным детям и их семьям как в период ухода за ними, так и после их смерти. Согласно информации на сайте общественного благотворительного объединения, хоспис постоянно нуждается в любой материальной помощи на приобретение медицинского оборудования, средств ухода и гигиены.