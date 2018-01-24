15-летний ученик расстрелял одноклассников: есть погибшие и тяжелораненые

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Очередная стрельба в американской школе привела к жертвам. В результате нападения в в штате Кентукки двое подростков погибли, сообщил губернатор. Еще как минимум пятеро, по данным медиков, находятся в критическом состоянии.

15-летний ученик расстрелял одноклассников: есть погибшие и тяжелораненые

Фото pixabay.com

Всего, отметили в полиции, было ранено 19 человек. Правоохранители подозревают в стрельбе 15-летнего ученика этой школы.

По словам начальника полиции штата Рика Сандерса, подозреваемому будут предъявлены обвинения в двух убийствах и множественных покушениях.


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Тэги: США стрельба в школе Кентукки Персона: Рик Сандерс

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