Двойной теракт в Ливии: погибли 33 человека

/ Мир
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В Ливии произошли очередные террористические акты, жертвами которых стали 33 человека, а еще десятки получили ранения.

Как сообщается, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в восточном квартале Бенгази у одной из крупнейших мечетей города после вечерней молитвы. Еще один автомобиль взорвался здесь позже, когда на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Сообщается, что среди погибших — начальник следственного отдела при командовании Ливийской национальной армии, а среди раненых — глава контрразведки.


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Тэги: Ливия теракт Город: Бенгази

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