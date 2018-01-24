Двойной теракт в Ливии: погибли 33 человека

В Ливии произошли очередные террористические акты, жертвами которых стали 33 человека, а еще десятки получили ранения.

Как сообщается, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в восточном квартале Бенгази у одной из крупнейших мечетей города после вечерней молитвы. Еще один автомобиль взорвался здесь позже, когда на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Сообщается, что среди погибших — начальник следственного отдела при командовании Ливийской национальной армии, а среди раненых — глава контрразведки.