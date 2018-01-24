В Минском районе мотодельтаплан совершил аварийную посадку

Второй с начала года инцидент произошел в Беларуси с мотодельтапланеристами. Во вторник, 23 января, днем недалеко от деревни Озерцо (Минский район) упал летательный аппарат.

Прибывшие на место происшествия спасатели, обнаружили в поле в 400 метрах от дороги мотодельтаплан и двух человек — пилота и пассажира.

К счастью, в этот раз все закончилось легким испугом.

Напомним, трагический случай с мотодельтапланом произошел 11 января в Ушачском районе. В результате падения летательного аппарата погиб пилот.

Позже стало известно, что 36-летний индивидуальный предприниматель из Полоцка приехал на недействующую воздушно-посадочную полосу вблизи деревни Кублищено для проверки технических характеристик планера. Во время полета мотодельтаплан упал на поле.

Фото МЧС