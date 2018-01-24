Минувшая ночь стала самой холодной нынешней зимой

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В ночь на среду, 24 января, градусник термометра впервые нынешней зимой опустился ниже отметки 20 градусов мороза.

Минувшая ночь стала самой холодной нынешней зимой

Фото pixabay.com

Так, по данным Гидрометцентра, абсолютный минимум этой зимы зафиксирован на метеостанции в Вилейке (Минская область) — минус 22,9 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне в Березинском заповеднике (Витебская область) — 19,4 градуса мороза. Ниже 20 градусов температура упала также в Нарочи (Минская область) — 20,4, Бобруйске (Могилевская) — 20,5, Горках (Могилевская) — 20,8, Орше (Витебская) — 21,1, Березинском заповеднике (Витебская) — 21,6, Кличеве (Могилевская) — 21,6 и Костюковичах (Могилевская) — 22,2, пишет БелаПАН.

Обновлены минимумы зимы в Минске (16,1), Гродно (11,7), Витебске (13,6), Гомеле (18,1) и Могилеве (19,9). Теплее всего было в Бресте (минус 7,9). Здесь устоял рекорд, зафиксированный в ночь на 16 января (11,3).

По прогнозу синоптиков, в ночь на 24 января при прояснениях в центре и на востоке ожидалось до 19 градусов ниже нуля.

Стоит отметить, что ниже 10 градусов мороза температура впервые упала совсем недавно — в ночь на 13 января.

Сейчас с запада идет более теплый воздух, и предстоящей ночью температура не должна опуститься ниже 11 градусов мороза. Судя по долгосрочным математическим прогнозам, ночь на 24 января так и останется самой холодной в зимнем сезоне-2017/2018, однако такие прогнозы имеют низкую степень оправдываемости.


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